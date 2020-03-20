11-летняя ученица Этери Тутберидзе освоила тройной аксель, а эстонский «Калев» отказался доигрывать сезон в Единой лиге ВТБ. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Вероника Жилина прыгнула тройной аксель

11-летняя воспитанница группы Тутберидзе освоила тройной аксель. Видео прыжка было опубликовано в инстагарме тренера Сергея Розанова. В активе спортсменки уже есть два элемента ультра-си: четверные сальхов и тулуп.

Клэбо провел онлайн-тренировку

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо устроил онлайн-тренировку для всех желающих. Он подчеркнул, что во время пандемии коронавируса необходимо соблюдать меры предосторожности и оставаться дома, чтобы не подвергать себя риску заражения.

Шварцман выступит в виртуальном Гран-при Формулы-1

Российский пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман станет пилотом команды «Феррари» в первой гонки виртуальной серии Гран-при Формулы-1. Соревнования будут носить развлекательный характер в связи с паузой в сезоне из-за коронавируса.

В Испании два спортивных журналиста умерли от коронавируса

Два испанских спортивных журналиста скончались от коронавирусной инфекции. Заболевание унесло жизни 59-летнего Хосе Марии Канделы, который работал на национальном радио в Испании, и 78-летнего директор издания General Motorpoint Networks Editores Томаса Диас-Вальдеса.

У российского лыжника не подтвердился коронавирус

Российский лыжник Владимир Рыбкин сообщил, что сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. Он по-прежнему остается в больнице и повторно сдаст анализы. Ранее из-за него был отменен чемпионат России по лыжным гонкам.

«Калев» отказался доигрывать сезон в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб «Калев» снялся с розыгрыша Единой лиги ВТБ из-за пандемии коронавируса. На данный момент в Эстонии введен режим ЧС, из-за которого отменены все спортивные и массовые мероприятия. Баскетбольный сезон в России должен возобновиться 10 апреля.