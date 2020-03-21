Бывший пилот Формулы-1 Сергей Сироткин поделился мнением, кто мог бы выиграть этап Гран-при в Австралии, если бы соревнования не отменились из-за коронавируса.

По мнению Сироткина, за первое место поборолись бы оба болида «Мерседеса», а также пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Он подчеркнул, что первый этап чемпионата всегда является непредсказуемым, так как непонятно, чего ожидать от команд. По мнению Сироткина, расклад сил становится понятным лишь во время первой квалификации и гонки.

Сироткин отметил, что победа «Мерседеса» или «Ред Булл» была бы наиболее вероятной, однако в прошлом году старт сезона преподнес сюрпризы.