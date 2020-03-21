Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил, что вопрос о проведении или отменен чемпионата мира будет решен до 22 марта.

Он отметил, что на данный момент организация ждет информацию от швейцарских властей. Фазель подчеркнул, что вопрос отмены турнира — это вопрос несколько дней. Специалист обратил внимание на то, что чемпионат мира запланирован на май, в то время как режим ЧС введен до 19 апреля.

«Но всё это вопрос времени. У властей очень много дел сейчас, ситуация запутанная. В воскресенье мы получим ответ от властей. Чемпионат мира проводить невозможно, учитывая ситуацию», — заявил Фазель, слова которого приводит РИА «Новости».

Он добавил, что ситуация в Швейцарии пока не столь критична, как в Италии, Испании и Франции, где люди вынуждены находиться дома из-за карантина.