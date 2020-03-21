Бразильский форвард «Зенита» Малком оценил возможность игры за национальную сборную России. Если от него откажется Бразилия, игрок готов.

По словам Малкома, его приоритет — Бразилия. Нападающий мечтает, что когда-нибудь наденет желтую футболку своей родины. Но если это не произойдет, футболист может рассмотреть вариант выступления за российскую сборную.

«Если меня не вызовут из Бразилии, но при этом я буду нужен сборной России, то почему нет? Такие примеры уже есть», — цитирует Малкома Footmercato.

Всего в сборной России заиграны три бразильца — защитник ЦСКА Мариу Фернандес, форвард «Краснодара» Ари и вратарь «Локомотива Гильерме.

Малком перебрался в «Зенит» из испанской «Барселоны» летом 2019 года за € 40 млн.