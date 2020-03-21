Чемпионат Белоруссии один из немного турниров в мире, который еще не приостановлен. Комментатор и блогер Василий Уткин заявил, что готов отправиться в Беларусь, чтобы поработать комментатором на матчах на местном ТВ. Правда, это будет стоит немалых денег.

«Я готов приехать хоть в вашу замечательную страну покомментировать на местных каналах. Жду приглашения. Спойлер: это очень дорого», — написал в твиттере Уткин.

Напомним, Уткин больше не работает комментатором и является один из блогеров на YouTube/

Чемпионат Белоруссии стартовал 19 марта. Права на показ единственного играющего турнира в Европе приобрел «Матч ТВ». Первую игру прокомментирует Константин Генич.