Руководитель UFC Дана Уайт решителен восстановить турниры на закрытых площадках, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса. По словам Уайта, все будут работать согласно графику и получать деньги.

«Мы разберемся с этим, и мы будем первым видом спорта, который вернется. Все будет продолжаться. СМИ могут говорить столько, сколько захотят. Мы делаем правильные вещи в том, что касается медобследования», -приводит слова Уайта MMA Fighting.

Уайт отметил, что медицинским обследованием в их организации занимались и до коронавируса, заботились о людях, чтобы все были здоровы. В каждом поединке будет оказана медицинская помощь, которая гораздо лучше, чем ее могли бы получить дома.

Напомним, в центральном бое апреля Хабиб должен биться против Тони Фергюсона. Нурмагомедов и Фергюсон встретятся в октагоне 18 апреля 2020 года, но возможно бой не состоится из-за коронавируса. 31-летний россиянин провел 28 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Фергюсон в 28 поединках одержал 25 побед.