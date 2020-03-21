Бразильский форвард петербургского «Зенита» Малком вспомнил время, как выступал с Лионелем Месси в «Барселоне». Бразилец очень много наблюдал за великим аргентинцем.

По словам Малкома, сначала его задевало то, как Месси забивал голы и его дриблинг — настолько это было невероятно. Малком восхищался то, как Месси касается мяча и как его контролирует. Это лучшее в мире.

«Просто наблюдая за его игрой, я многое узнал о футболе. И я пытаюсь показать это сейчас в «Зените». Это вдохновение, но не только для меня. Это вдохновляет весь мир», — цитирует Малкома Footmercato.

Малком перебрался в «Зенит» из испанской «Барселоны» летом 2019 года за € 40 млн. В недавнем матче 22—го тура с «Уралом» Малком впервые отличился в играх за «Зенит».