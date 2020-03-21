Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев раскрыл ближайшие планы команды во время пандемии коронавируса. Игроков, вероятно, отправят в отпуск.

По словам Медведева, рассматривается варианты, что футболистам будет предоставлена возможность тренировок дома или на базе в индивидуальном порядке — по желанию. За пределы Санкт-Петербурга никто выезжать не будет — вся команда в полном составе остается в городе.

«Скорее всего, футболисты получат отпуск. Несмотря на хороший результат тестов, внешние факторы никуда не делись. Рекомендации готовят тренерский и медицинский штабы. Но чтобы и дальше все было хорошо, надо будет соблюдать и все обычные необходимые меры предосторожности», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

Напомним, что из-за вспышки коронавируса РПЛ остановлен как минимум до 10 апреля. Однако по прогнозам, матчи могу начаться только в мае.