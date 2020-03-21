Высшая хоккейная лига (ВХЛ) приняла решение продлить паузу в плей-офф в связи с вспышкой инфекции COVID-19. Ранее, 18 марта, сезон в ВХЛ был приостановлен до 24 марта.

В заявлении КХЛ отмечается, что решение пришло с учетом введенных ограничительных мер на проведение спортивных мероприятий в регионах, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса. При этом турнир обязательно будет доигран — ВХЛ считает это важным. Дальнешее расписание игр и формат будут определены позже.

«Лига на регулярной основе осуществляет мониторинг сложившейся ситуации и прорабатывает различные варианты продолжения соревнований. ВХЛ считает крайне важным доиграть матчи плей-офф и определить победителей турниров. О формате и расписании игр Кубка Петрова и Кубка Федерации будет сообщено по истечению сроков на ограничительные меры», — говорится в заявлении ВХЛ.

Напомним, ранее из-за ситуации с коронавирусом были приостановлены другие хоккейные лиги — КХЛ и МХЛ.