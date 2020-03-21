Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс назвал тех, кто является его любимыми футболистами. Самый звездный баскетболист мира упомянул лучших игроков мира.

По словам Джеймса, у него несколько любимых игроков. Прежде всего, это все игроки «Ливерпуля» — Джеймс является одним из совладельцев английского клуба. Также Леброну нравятся Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду и Неймар.

«Месси, конечно. Месси — легенда. Златан просто невероятный. Он сумасшедший, но он очень хорош», — цитирует Леброна Джеймса Goal.

Недавно Леброн Джеймс признался, что не выйдет на площадку, если матчи НБА будут проводиться без зрителей в связи с коронавирусом.