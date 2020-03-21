Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился в инстаграме ко всем, кто находится в условиях распространения по миру коронавируса.

Россиянин выложил свою фотографию, где он запечатлен в черной медицинской маске.

«Пусть Всевышний хранит вас всех», — пишет Нурмагомедов.

В России на данный момент зарегистрировано 253 случая заболевания коронавирусом, из которых 12 человек уже вылечились. По всему от вируса скончалось более одиннадцати тысяч человек.

Напомним, что ближайший бой Хабиб должен был провести против американца Тони Фергюсона 18 апреля в Нью-Йорке, однако в связи с пандемией поединок был перенесен в другое место, которое пока не определено. UFC планируют провести бой в апреле, несмотря на все трудности.