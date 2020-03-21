Форвард «Зенита» Артём Дзюба пошутил в инстаграме над нападающим Александром Кокориным, который находится в «Сочи» на правах аренды. Кокорину два дня назад исполнилось 29 лет. Об этом футболист напомнил, выложив фотографию вместо со своим братом и подписью — «29».

На протяжении всей карьеры Кокорина ходит слух, что футболист может быть «переписанным» и якобы старше на три года. Дзюба обратил на это внимание в комментариях к посту.

«32 года тебе. Не блефуй, хрю», — написал Дзюба.

«У меня нет седых волос зато», — написал Кокорин в ответ.

В текущем сезоне Кокорин сыграл в четырех матчах РПЛ, в которых сумел отличиться три раза. Перед весенней части сезона Кокорин перешел в с»Сочи» из «Зенита. Его контракт с петербургским клубом действует до лета 2020 года.