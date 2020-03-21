Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук оценил вероятность досрочного завершения Российской Премьер-Лиги из-за коронавируса. Украинец выразил мнение, что турнир нужно обязательно завершить.

Тимощук отметил, что для этого будет достаточно времени, ведь не нужно играть Евро-2020. В этой связи любая команда в любом чемпионате может доиграть оставшиеся матче, не вызывая каких-либо вопросов или споров.

«Для того, чтобы не было таких разговоров, чемпионат надо доиграть Будет правильно, если не будет возникать вопросов по поводу завершения спортивных соревнований», — приводит слова Тимощука «Р-Спорт».

Напомним, что чемпионат РПЛ остановлен минимум до 10 апреля, однако по прогнозам возобновится не раньше мая.