Ирландский боец ММА Конор Макгрегор выложил фотографию в инстагрме, как он избивает коронавирус. На месте вируса находится спарринг-партнер бывшего чемпиона UFC.

На фото, которое выложил экс-чемпион в двух весовых категориях, ирландец бьет ногой человека на месте которого изображен вирус. На другой фотографии Макгрегор держит флаг Ирландии, а на улице его приветствуют люди.

«Получай, коронавирус», — написал Конор.

Отметим, что в мире зафиксировано 276,925 случаев заболевания коронавирусом. Из них умерли 11,419 человек, выздоровели — 91,981. Все спортивные соревнования в мире приостановлены как минимум до 10 апреля.