Мать нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду выписана из больницы. По информации Record, здоровью женщины больше ничто не угрожает.

Напомним, 65-летняя женщина перенесла инсульт и была срочно госпитализирована 3 марта. Благодаря оперативной помощи врачей, ей удалось избежать серьезных последствий. Позже Дорорес Авейру была переведена в больницу на Мадейре. Отмечалось, что состояние матери Роналду требовало дальнейшего ухода.

Лиссабонский «Спортинг», в котором ранее играл Криштиану Роналду, пожелал матери футболиста скорейшего выздоровления.

В текущем сезоне Роналду сыграл в 30 матчах на клубном уровне. В его активе 24 забитых мяча и три голевые передачи. Соглашение нападающего с «Ювентусом» рассчитано до лета 2022 года. В составе сборной Португалии форвард сыграл 164 матча и забил 99 мячей.