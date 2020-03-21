Юрий Семин с большой вероятностью летом покинет «Локомотив» — его контракт с московским клубом завершится в конце текущего сезона. По информации Nemzeti Sport, Семина в московском клубе заменит экс-наставник сербского «Партизана» Марко Николич. Ожидается, что контракт с Николичем будет заключен по окончании текущего чемпионата РПЛ.

Напомним, Семин в свои 72 года возглавляет «Локомотив» с 2016 года. Ранее он был тренером «Локо» в нулевые и девяностые. В 2018 году под руководством Семина «Локомотив» в третий раз стал чемпионом России. Предыдущие два чемпионства в 2002 и 2004 также были при нахождении Семина на тренерском мостике.

Николич кроме «Партизана» тренировал «Рад», «Фехервар», «Войводину» и «Олимпию». Три года раза Марко привел «Партизан» к победе в чемпионате и Кубке Сербии.