Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев оценил работу Владимира Драчева на посту президента СБР. Бывший биатлонист недоволен работой функционера.

По словам Альябьева, у Драчева оказалось разговоров больше, чем дела. Хотя что-то и делается, но мало.

Он оказался слабым организатором. Нужно менять взаимоотношения тренеров и спортсменов, наладить дисциплину в сборной, а у нас биатлонисты могут просто уйти с тренировки, не поехать на соревнования. В сборной СССР такое было невозможно. С этого нужно начинать, – приводит слова Алябьева «Спорт Уик Энд».

Недавно президент СБР Драчев сообщился, что в тренерском штабе команды произойдут изменения. В данный момент проводится анализ выступления команды в сезоне.