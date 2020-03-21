Знаменитому фотографу «Зенита» Вячеславу Евдокимову 21 марта исполнилось 70 лет. Работника петербургского клуба поздравили бывшие главные тренеры Лучано Спаллетти и Андрей Виллаш-Боаш. Также фотографа поздравил нынешний главный тренер Сергея Семак.

Все они записали поздравительные видео. Спаллетти произнес поздравление на русском языке. «Доброе утро, Палыч! С днем рождения, мой друг», — сказал итальянский тренер с акцентом.

Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2010 по 2014 год. Виллаш-Боаш пришел ему на смену и проработал в «Зените» два сезона. Оба становились с «Зенитом» чемпионом России.

Отметим, что Виллаш-Боаш, как и Евдокимов, увлекается мотоциклами.