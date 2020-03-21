Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани прилетел в свой родной город. В данный момент уругваец находится в местечке Сальто. Там он помогает горожанам в борьбе с пандемией коронавируса. Футболист находился некоторое время на карантине в Париже, однако получил от клуба разрешение лететь домой при условии, что будет соблюдать меры предосторожности.

«Мы надеемся, что все уладится, все вернется в норму. Я постараюсь помочь Сальто, если это необходимо», — цитирует Кавани GFFN.

В данный момент пандемия коронавируса распространилась по всему миру. В Уругвае зафиксировано 110 случаев заболевания, из-за вируса умерших не было.