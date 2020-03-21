Форвард ЦСКА и сборной России Федор Чалов рассказал о своем возможном переходе в «Кристал Пэлас». Нападающий подчеркнул, что него нет мечты непременно уехать в Англию

Чалов не очень понимает, почему так говорят. Армеец предполагает, что это из-за того, что его агент из Англии, а также были предложения. Тем не менее, у Чалова есть цель играть в элитных командах.

«Когда переходишь в европейскую команду, тем более еще как молодой футболист, самое главное – это игровая практика», — сказал Чалов в интервью Нобелю Арустамяну у него на канале.

По словам Чалова, он удивился, что такое предложение было. Для Чалова самое главное, чтобы это предложение устраивало ЦСКА.