Российский комментатор Дмитрий Губерниев, застравяший дома из-за пандемии коронавируса, провел репортаж с собственной кухни. Губерниев выложил ролик в инстаграм, в который Губерниев решил зачекать, что быстрее вскипит из его продуктов — сосиски или яйца.

В ходе репортажа Губерниев называет сосиски такими же стройными как Лиза Витоцци. Яйца Губерниев назвал спартаковскими.

«Посмотрите, на яйцах есть красная полоса на белом — это спартаковские яйца. Хочется спросить: «Спартак», есть ли у вас яйца?», — вещал Губерниев.

По итогам готовки Губерниев зафиксировал ничью. «Это была по-настоящему напряженная схватка», — подчеркнул комментатор.