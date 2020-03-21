Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева назвала фильмы, которые успела посмотреть, находясь в самоизоляции во время карантина из-за коронавируса.

«Иллюзия обмана», «Пираты Карибского моря», «Назови меня своим именем», «Паразиты», «Достать ножи», — приводит название фильмов, просмотренных Медведевой Sports.ru.

Напомним, недавно фигуристка репостнула в сторис видео о том, как самостоятельно сшить медицинскую маску, которых Медведева сделала уже две. Также фигуристка отметила, что для дезинфекции рук можно использовать чистый алкоголь вместо санитайзера.