Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин оценил вероятность досрочного завершения чемпионата России из-за коронавируса. На данный момент, сезон в РПЛ приостановлен до 10 апреля.

По словам Прядкина, завершение сезона — это самый крайний случай, который в РПЛ пока не рассматривают. Хотя, если не восстановится эпидемиологическая обстановка в той или иной стране, то может произойти и это.

«Я думаю, что мы доиграем чемпионат. Мы должны его доиграть и выполнить обязательства. Но сроки пока не буду говорить», — сказал Прядкин в эфире программы «Инсайдеры».

По словам Прядкина, 10 апреля чемпионат не начнется, поскольку клубам еще понадобится пару недель, чтобы привести игроков в форму. Прядкин отметил, что если даже все 10-го откроется, то раньше 24-го чемпионат не стартанет.