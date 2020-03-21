Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал, что петербургская команда рассчитывает ударно завершить сезон. Чиновник ставит задачу команде по выходу в финал Единой лиги ВТБ.

Церковный отметил, что задача сохраняется, в клубе надеется, что система чемпионата сохранится. По словам гендиректора, «Зениту» нужно зайти в стадию плей-офф с выского места.

«Понятно, что в тройку мы не попадаем, скорее всего. Нужно быть и реалистом, и оптимистом, поэтому надо постараться занять пятое место. Ну а в стадии плей-офф нужно проходить как можно выше. Мы хотим выйти в финал Единой лиги ВТБ. Да, это сложно, но нам ничего не мешает», — цитирует Церковного официальный сайт «Зенита».

Перед паузой в Единой лиги ВТБ из-за пандемии коронавируса «Зенит» занимает шестую строчку в таблице.