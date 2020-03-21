«Зенит»-2 успешно сдал анализы на коронавирус. По результатам теста коронавирусной инфекции не выявлено ни у одного игрока второй команды сине-бело-голубых.

Результат теста на COVID-19 врачи не обнаружили инфекцию не только у игроков, но и у представителей тренерского и административного персонала.

В данный момент «Зенит-2» находится на карантине после досрочного возвращение в Петербург с третьих тренировочных сборов в Турции.

Как сообщает официальный сайт «Зенита», тренировки команды приостановлены в связи с паузой в чемпионате ПФЛ до 10 апреля. О возобновлении тренировок будет объявлено дополнительно.