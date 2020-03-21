Руководитель Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила свое отношение к активности в социальных сетях одного из лидеров сборной России.

По словам Вяльбе, всего должно быть в меру — она никогда не запрещает соцсети. Единственное, не приветствует, если во время соревнования, за час до старта спортсмен выкладывает какую-то фотографию. Так она понимает, что спортсмен не очень сконцентрирован на старте.

«Сергей Устюгов сейчас немножко увлекся этим. Он постоянно в инстаграме. Не успевает прибежать, уже выкладывает какие-то фотографии, ведет прямые трансляции. Да, это хорошо, у него много подписчиков. Но это не его главная работа», — отметил Вяльбе в интервью программе «Реальный спорт».

Отметим, что Кубок мира в завершившимся сезоне в мужском зачете завоевал российский лыжник Александр Большунов.