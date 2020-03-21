Бывший наставник сборной России по биатлону Владимир Аликин не считает нужным вводить в тренерский штаб национальной команды специалиста по лыжным гонкам. По его словам, это ничего не даст.

Аликин отметил, что в сборной уже были примеры, когда приглашались «лыжники» в команду. Тренер считает, что лыжные гонки и биатлон — это разные специфики.

«Ну, придёт он, даст нагрузки, а дальше что? У нас сейчас работают люди, которые абсолютно никому не знакомы, не понимаю, как они там находятся», — приводит слова Аликина РИА «Новости».

Напомним, с инициативой приглашения специалиста из лыжных гонок ранее выступил вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков. Бывший биатлонист считает, что биатлонистам не хватает знаний, которые они могли бы взять у такого «спеца».