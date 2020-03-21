Тренер по фигурному катанию Кирилл Давыденко рассказал, как разглядел талант в своем воспитаннике Андрее Мозалеве. В нынешнем сезоне фигурист завоевал золотую медаль чемпионата мира среди юниоров.

«Я увидел хорошую координацию, при этом мягкие и прыгучие ноги плюс правильное ощущение себя в воздухе», — заявил Давыденко, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер признался, что лет восемь-девять назад не предполагал, что его ученик выиграет юниорский чемпионат мира, так как на пути к успеху всегда много подводных камней. По мнению Давыденко, одним из ключевых моментов является хорошая база, заложенная еще в детстве.