Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отказался сдавать тест на коронавирус. Ранее он общался с заболевшими Идрисом Эльбой и Софи Грегуар Трюдо.

Хэмилтон встретился с ними в Лондоне в начале марта. Пилот уверен, что ему нет необходимости сдавать тест, так как за 17 дней он не заметил ни одного симптома.

«Хочу, чтобы вы знали: у меня всё хорошо, чувствую себя здоровым и тренируюсь дважды в день», — написал Хэмилтон на своей странице в «Твиттере».

Гонщик подчеркнул, что проконсультировался со своим врачом. Он не хочет сдавать тест, так как они находятся в ограниченном количестве и могут быть более необходимыми для других людей. По словам Хэмилтона, он провел прошлую неделю в изоляции, так как тренировки в Аастралии были отменены.