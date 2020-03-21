Шведские лыжники тайно провели гонку в Эстерсунде. Как сообщает Expressen, в мероприятии приняли участие 46 человек.

Таким образом, спортсмены нарушили запрет на проведение соревнований. Ранее Лыжная ассоциация страны запретила все массовые мероприятия в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

В гонке приняли участие и члены национальной команды Швеции — Эбба Андерссон, Мартин Посилуома, Йоханна Скоттхейм, Оскар Свенссон и другие. Победителями стали Андерсон и марафонец Макс Новк.

Лыжная ассоциация Швеции сообщила, что спортсмены не будут наказаны, так как имеют право сами решать, стоит ли им тренироваться. Подчеркивается, что запрет распространяется лишь на официальные соревнования, к которым нельзя отнести прошедшую гонку.