Российская лыжница Анна Жеребятьева, девушка Александра Большунова, прокомментировала победу спортсмена в общем зачете Кубка мира.

Она подчеркнула, что Большунов приложил очень много усилий, чтобы завоевать большой Хрустальный глобус.

«Особенно тяжело смотреть, кода норвежцы начинают его валить, командой идти, а он ничего не может сделать один, и я просто не могу», — заявила Жеребятьева в эфире телеканала «Матч ТВ».

Она подчеркнула, что Большунов собирался бороться до последнего и не думал, что трофей уже у него в руках. По мнению Жеребятьевой, если бы коронавирус не внес коррективы в календарь, то Клэбо бы выиграл «Спринт Тур» в Северной Америке и приблизился к россиянину в общем зачете.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса заключительные этапы Кубка мира в США и Канаде были отменены.