Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил положение дел в Союзе биатлонистов России (СБР).

По его мнению, многое в организации пущено на самотек. «Сейчас наш биатлон напоминает корабль без руля и ветрил. На нём может случиться всё, что угодно», — заявил Васильев, слова которого приводит «Спорт уик-энд». Что касается рисков, связанных с новыми допинговыми скандалами, Васильев назвал их слишком деликатным вопросом.

По мнению специалиста, СБР должен вести диалог с биатлонистами, IBU и зарубежными национальными федерациями. Если организация не объяснит свою позицию, то лидера команды Александра Логинова будут травить еще сильнее, уверен Васильев.