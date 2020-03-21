Кристиан Эмиле, агент нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, подтвердил, что «Кристал Пэлас» действительно интересовался игроком.

«Кристал Пэлас» предлагал за Чалова £ 25 млн. И это чистейшая правда. ЦСКА считает, что Чалов стоит больше 25 млн», — заявил Эмиле в интервью Нобелю Арустамяну.

Агент пояснил, что московский клуб захотел сохранить Чалова, чтобы игрок помог команде выйти в Лиге чемпионом. Он подчеркнул, что трансферную стоимость Фёдора могут позволить себе лишь крупные европейские клубы.

По мнению Эмиле, переход в «Кристал Пэлас» мог стать для Чалова большим шагом на пути к карьере в топ-клубе.

В нынешнем сезоне Чалов принял участие в 22 матчах чемпионата России, он забил пять голов и отдал две результативные передачи.