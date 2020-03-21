Чемпионат мира по хоккею официально отменен

Чемпионат мира по хоккею-2020 официально отменен из-за пандемии. Об этом сообщает сайт Международной федерации хоккея.
Турнир должен был состояться в Швейцарии, где резко ухудшилась ситуация с коронавирусом: количество заболевших увеличивается регулярно. Соревнования были запланированы на период с 8 по 24 мая.
Ранее из-за эпидемии были приостановлены многие хоккейные турниры по всему миру, в том числе регулярный чемпионат НХЛ и плей-офф Кубка Гагарина.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 была зафиксирована в Китае в декабре минувшего года. По последним данным число жертв составляет 11 957. В общей сложности по всему миру зафиксировано 287 466 случаев заражения, из них 92 608 человек выздоровели.
Комментарии Развернуть