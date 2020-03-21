Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал отмену чемпионата мира. Сегодня стало известно, что турнир, который должен был пройти в Швейцарии в период с 8 по 24 мая, не состоится из-за пандемии коронавируса.

«Это жестокая реальность для международной хоккейной семьи, но мы должны с ней смириться», — заявил Фазель, слова которого приводит IIHF. Он подчеркнул, что борьба с коронавирусной инфекцией требует больших усилий со стороны государственных органов. Организация должна была сделать всё возможное, чтобы помочь остановить распространение вируса, уверен Фазель.

«Мы должны отложить спорт и поддержать как государственные органы, так и хоккейную семью», — заключил Фазель.

На данный момент зафикисровано более 11 тыс смертей от коронавируса.