Болельщик футбольного клуба «Ислочь» пришел на домашний матч чемпионата Белоруссии против «Немана» с баяном. Он пронес музыкальный инструмент на трибуну и сыграл на нем, чтобы оригинальным способом поддержать свою команду.

Матч проходил в Минске на одноименном стадионе и завершился победой хозяев со счетом 1:0, единственный гол забил Момо Янсане. Прямая трансляция была доступна на телеканале «Матч ТВ», так как белорусский чемпионат остался одним из немногих турниров, не отмененных из-за эпидемии коронавируса.

Власти Белоруссии приняли решение проводить чемпионат без каких-либо ограничений, зрители допускаются на трибуны.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все топ-лиги Европы, а также чемпионат России поставлены на паузу.