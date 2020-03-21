Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин рассказал о подарках, полученных на день рождения.

На своей странице в «Инстаграме» он опубликовал фото, на котором стоит в кроссовках Nike MAG Back to the Future. «Подарки», — написал Кокорин.

Такие кроссовки можно найти на сайте Farfetch за 25750 долларов, что составляет более 2 миллионов рублей по нынешнему курсу. При этом неизвестно, оригинальные ли они. Nike MAG Back to the Future — это известная лимитированная серия, выпущенная в 2011 году тиражом всего в полторы тысячи экземпляров. Она была посвящена второй части голливудской франшизы «Назад в будущее». Nike сделал кроссовки, повторяющие те, которые носил главный герой кинокартины Марти Макфлай.