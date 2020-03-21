Нападающий петербургского СКА Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал отмену чемпионата мира хоккею. По решению IIHF турнир не состоится из-за пандемии коронавируса.

«Здоровье людей в приоритете. Если решили отменить, значит, они правильно сделали. Я солидарен с этим решением. То, что отменили турнир — это взвешенное решение, поддерживаем», — заявил Кагарлицкий, слова которого приводит Sport24.

Он подчеркнул, что на данный момент ситуация в мире очень напряженная. Кагарлицкий отметил, что относится к происходящему настороженно, так как у него большая семья и маленький ребенок. Хоккеист добавил, что находится дома и соблюдает меры предосторожности.

Чемпионат мира по хоккею должен был состояться в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.