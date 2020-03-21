Федерация хоккея России (ФХР) сделала официальное заявление в связи с отменой чемпионата мира из-за пандемии коронавируса. Данное решение было принято сегодня, 21 марта.

«Федерация хоккея России сожалеет об отмене турнира, но понимает необходимость такого решения ИИХФ, так как безопасность и здоровье людей является наивысшей ценностью», — гласит сообщение ФХР.

Организация поблагодарила всех, кто готовился к турниру и поддерживал команду — болельщиков, игроков и тренеров. Также ФХР выразила надежду на то, что часть отмененных турниров состоится в другие сроки.

Напомним, чемпионат мира должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне в период с 8 по 24 мая. Однако в последние дни ситуация в Швейцарии резко ухудшилась: количество заразившихся коронавирусом регулярно увеличивается.