Аналитики букмекерских контор уверены, что сборная США возглавит общий медальный зачет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

На победу США ставят с коэффициентом 1.11. Напомним, на Играх в Рио-де-Жанейро американская команда имела большое преимущество, завоевав 46 золотых медалей.

Если в медальном зачете победит сборная Китая, сыграет ставка за 9.00. На Играх-2016 китайцы стали третьими, взяв 26 золотых наград. С коэффициентом 11.00 ставят на хозяев Олимпиады — сборную Японии, которая в прошлый раз выиграла 12 медалей высшего достоинства.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны стартовать 24 июля. Пока неизвестно, состоятся ли они в запланированные даты: проведению может помешать пандемия коронавируса. Однако в МОК считают, что еще рано думать об отмене соревнований.