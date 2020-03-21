Девятикратная чемпионка мира по биатлону норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн сообщила, что с детства испытывала проблемы с дыханием.

«Я родилась с очень серьезной астмой. С первых минут у меня были проблемы с дыханием. Все было настолько плохо, что маме пришлось бросить работу, чтобы присматривать за мной», — заявила Ройселанн, слова которой приводит NRK.

По словам норвежки, в самые тяжелые моменты объем ее легких был таким, будто она дышит через соломинку. Она призналась, что в детстве испытывала большой страх из-за того, что не сможет дышать.

Ройселанн рассказала, что ей была оказана хорошая медицинская помощь. Изначально не было известно, что физическая активность помогает увеличить объем легких, поэтому ее лечили лишь с помощью лекарств и небулайзера. Затем норвежка начала тренироваться, что значительно улучшило ее состояние.

Напомним, на чемпионате мира 2020 года Ульсбю-Ройселанн завоевала семь медалей, пять из них — золотые.