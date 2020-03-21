Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе и феврале текущего года проверило на допинг 1321 спортсмена.

Наибольшее количество допинг-проб сдали представители легкой атлетики: были проверены 392 человека. На втором месте идут тяжелоатлеты, они сдали 94 пробы. Также тестирование прошли 62 представителя гребли на байдарках и каноэ. Пловцы и биатлонисты сдали по 51 пробе, лыжники — 48.

По пять раз тестировались легкоатлеты Владимир Никитин и Константин Плохотников, специализирующиеся на беге, а также ходок Сергей Широбоков.

Напомним, из-за допинговых проблем WADA приняло решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на 4 года.