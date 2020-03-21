Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар сообщил о желании вернуться в «Барселону».

Как сообщает Sport.es, форвард намерен сделать всё возможное, чтобы оказать давление на владельцев парижского клуба. Он рассчитывает согласовать с ними переход в состав «сине-гранатовых».

Если договориться не удастся, Неймар намерен вместе с юристами и представителями «Барселоны» расторгнуть контракт в одностороннем порядке. По подсчетам юристов, судебный процесс в CAS может привести к выплате компенсации «ПСЖ», размер которой оценивается в 180 миллионов евро.

Напомним, Неймар ранее уже выступал за «Барселону», но летом 2017 года присоединился к составу «ПСЖ». прошлым летом бразилец предпринимал активные попытки вернуться в Испанию, однако клубы не смогли прийти к соглашению.