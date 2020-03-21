Российская биатлонистка Виктория Сливко поделилась мнением о пандемии коронавируса.

По мнению спортсменки, не стоит впадать в панику, нужно просто соблюдать меры предосторожности: минимизировать число контактов, чаще мыть руки и т.д. Сливко подчеркнула, что выходит из дома только по необходимости — в магазин или на тренировки.

Она объяснила, что нельзя перестать тренироваться, тем более, что сезон завершился уже в марте.

«Всем нужно кататься, спортсмены смотрят в будущее. Закатка очень важна. Невозможно взять и бросить все. Если сейчас не поддерживать форму – можно стать вообще «нулевым» и потом начинать собирать себя заново», — сказала Сливко, слова которой приводит «Тюменская арена».

Спортсменка добавила, что все стадионы закрыты, поэтому приходится кататься на лыжах в полях.