Экс-биатлонист Андрей Маковеев выразил мнение, что в тренерском штабе сборной России необходимы изменения.

Маковеев считает, что не стоит искать козла отпущения, которого обвинят во всех неудачах команды. Вместо этого нужно выстраивать новую систему, но не годовую, а рассчитанную на четырехлетний цикл. Маковеев подчеркнул, что в этом году тренеры работали также, как и на протяжении последних лет.

«Уверен, что у нас будут два или три Логинова, если у нас будет правильно выстроена подготовка. Посмотрите, у французов есть Мартен Фуркад, а ведь он был один, а сейчас сколько таких Фуркадов у них?» — заявил Маковеев, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, на чемпионате мира-2020 Логинов завоевал две медали — золото в спринте и бронзу в гонке преследования.