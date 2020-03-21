Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс пошутил над своим другом Джошем Тэйлором и его тренером Беном Дэвисоном. Сондерс позвонил в службу авиалиний Delta Airlines и заявил, что его приятели заражены коронавирусом. В результате шутки Тэйлора и Дэвинсона сняли с рейса, они не смогли совершить перелет.

Боксера и его тренера не впечатлил поступок Сондерса, так как он вызвал большие проблемы. Сам боксер отметил, что действительно подозревал у друзей коронавирус, но извинился за свою выходку.

Напомним, 2 мая Билли Джо Сондерс должен был провести бой с Саулем Альваресом, однако он, скорее всего, будет перенесен из-за пандемии.