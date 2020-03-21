Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился планами на будущее. Он подчеркнул, что на данный момент сосредоточен только на теннисе, однако в будущем хотел бы специализироваться в сфере бизнеса или финансов.

«Не исключаю, что стану тренером по теннису или даже шахматистом. В будущем хотел бы увеличить семью», — заявил Медведев, слова которого приводит Tennis World USA.

Россиянин также рассказал о кумирах своего детства. Он признался, что никогда не видел игру Евгения Кафельникова, а любимым теннисистом считает Марата Сафина, благодаря которому тоже решил заняться теннисом.

«Внимательно следил и за карьерой Федерера и Надаля», — добавил Медведев.

Напомним, теннисный турнир остановлен до 8 июня из-за коронавируса.