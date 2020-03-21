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  • 22:03,  21 марта 2020
Биатлон
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Губерниев сыграл в волейбол рулоном туалетной бумаги

Губерниев сыграл в волейбол рулоном туалетной бумаги
Дмитрий Губерниев. Фото: инстаграм комментатора

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев показал, чем занимает себя во время карантина из-за коронавируса. Он присоединился к флэшмобу с туалетной бумагой и использовал рулон для игры в волейбол.

В историях своего «Инстаграма» Губерниев продемонстрировал навыки игры в волейбол. «А я волейболист», — подписал комментатор.

Ранее он провел репортаж со своей кухни, где проверял, что сварится быстрее — яйцо или сосиска. Также Губерниев показывал, как работает из дома, сидя за столом в трусах.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 была зафиксирована в Китае в декабре минувшего года. По последним данным число жертв составляет 11 957. В общей сложности по всему миру зафиксировано 287 466 случаев заражения, из них 92 608 человек выздоровели.

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