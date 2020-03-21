Губерниев сыграл в волейбол рулоном туалетной бумаги

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев показал, чем занимает себя во время карантина из-за коронавируса. Он присоединился к флэшмобу с туалетной бумагой и использовал рулон для игры в волейбол.

В историях своего «Инстаграма» Губерниев продемонстрировал навыки игры в волейбол. «А я волейболист», — подписал комментатор.

Ранее он провел репортаж со своей кухни, где проверял, что сварится быстрее — яйцо или сосиска. Также Губерниев показывал, как работает из дома, сидя за столом в трусах.