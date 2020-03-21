Вирер: Шестой день карантина. Муж начинает меня бесить

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась мыслями о карантине в связи с пандемией коронавируса.
«Шестой день карантина. Муж начинает меня бесить. Оставайтесь дома!» – написала Вирер в историях своего «Инстаграма».
Напомним, в сезоне-2019/20 Вирер выиграла общий зачет Кубка мира. Обладательница большого Хрустального глобуса определилась лишь в заключительной гонке, на трофей также претендовала норвежка Тириль Экхофф. После завершения сезона Вирер призналась, что еще не приняла решение о продолжении карьеры.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 была зафиксирована в Китае в декабре минувшего года. По последним данным число жертв составляет 11 957. В общей сложности по всему миру зафиксировано 287 466 случаев заражения, из них 92 608 человек выздоровели.
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