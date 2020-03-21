Бывший американский фигурист Адам Риппон призвал перенести летние Олимпийские игры-2020 года.

«Проводить Олимпиаду-2020 в срок – безумие. Очень многие люди будут подвергнуты риску. Я даже не могу представить, что сейчас чувствуют спортсмены, но как можно подвергать их опасности?» — написал Риппон у себя в «Твиттере».

По мнению американца, спортсмены не смогут выступить наилучшим образом, так как они проводят месяц в изоляции и не имеют возможности полноценно тренироваться. Риппон подчеркнул, что спортсмены ждут Олимпиаду всю жизнь и очень тщательно к ней готовятся.

Риппон уверен, что наиболее правильным решением станет перенос Игр на более поздний срок, чтобы все участники смогли пересмотреть свою подготовку.